Ouro desliza para o vermelho mas continua confortável acima dos 1 800 dólares

O ouro está a negociar em terreno negativo esta terça-feira, a ceder 0,27%, noticiou jornal Negócios



Ainda assim, este metal precioso continua acima da fasquia dos 1 800 USD, patamar onde está há sete sessões consecutivas. A Bloomberg nota que esta "estadia" poderá ter fim à vista, numa sessão em que as yields estão a subir.



No mercado do câmbio, a moeda única está a cair ligeiramente perante o dólar (0,04%) para 1,1400 USD, naquela que poderá ser a terceira sessão consecutiva do euro no vermelho.



A libra esterlina está inalterada face ao dólar, a cotar nos 1,3647 USD. Por seu turno, o dólar norte-americano está a avançar 0,01% perante um cabaz composto por divisas rivais, naquela que é a terceira sessão consecutiva desta moeda a registar ganhos.