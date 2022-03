Ouro com ganho semanal de mais de 2%

Os receios perante a subida das taxas de juro nos EUA pela mão da Reserva Federal norte-americana (Fed) e o incêndio na maior central nuclear da Europa, intensificando o medo dos investidores perante um escalar da guerra na Ucrânia levaram os metais preciosos a subir esta manhã.

O ouro está a somar 0,10% para 1 937,26 USD a onça. Desde o início da semana o metal amarelo ganhou 2,7%, um movimento acompanhado pelo paládio 40% da produção mundial está a cargo da Rússia que valorizou 18%. Prata e platina também seguiram esta tendência positiva.

Esta semana e perante o Congresso, o presidente da Fed, Jerome Powell, confirmou a necessidade de subir as taxas de juro em 0,25 pontos base. A pesar no sentimento dos investidores está ainda o incêndio que ocorreu esta sexta-feira na central nuclear de Zaporizhzhia na Ucrânia e que aprofundou o medo perante uma escalada do conflito na região e um desastre nuclear na Europa.

“Espero que o preço do ouro continue a fazer um caminho bastante positivo. Provavelmente, os investidores estão a obter lucro e a procurar o próximo passo para ganhar mais dinheiro no mercado do ouro”, explicou Gavin Wendt, analista da MineLife Pty em entrevista à Bloomberg.