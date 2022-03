Ouro cai pelo terceiro dia

O ouro segue a cair pelo terceiro dia, à medida que os juros da dívida soberana norte-americana sobem, alimentados pelas previsões sobre o encontro de dois dias da Reserva Federal norte-americana (Fed) que arranca esta terça-feira, e após a qual se espera uma subida das taxas de juro já este mês.

O metal amarelo está a desvalorizar 0,95% para 1 932,43 USD onça, depois de na semana passada a cotação ter estado bastante perto do recorde histórico alcançado em Agosto de 2020. Por sua vez, o paládio segue a corrigir 1,7% para 2 424,66 USD a onça, depois de ter caído 15% durante o dia de ontem. Prata e platina seguem a tendência negativa do ouro.

Para os próximos tempos, o desempenho do ouro dependerá em muito das palavras de Jerome Powell proferidas no final do encontro da Fed que arranca esta terça-feira.

O gestor salientou ainda que, no entanto, “qualquer mudança no conflito na Ucrânia pode provavelmente superar a atenção dada à Fed”.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg que compara a “nota verde” com 16 divisas rivais está a cair 0,31% para 98,68 pontos, enquanto o euro, aproveitando em parte esta fraqueza, soma 0,49% para 1,0994 USD.