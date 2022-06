Ouro cai face à força do dólar

O ouro segue a desvalorizar, penalizado pela subida do dólar, mas não perdeu os ganhos arrecadados esta terça-feira, à medida que os investidores temem um abrandamento económico.

O metal amarelo desvaloriza 0,8% para 1.847,26 USD, mantendo-se no entanto acima da linha dos 1.840 USD. Desde meados de Maio que o metal está de novo em ascensão, devido à incerteza do mercado perante a possibilidade de um abrandamento económico, embora o galopar do dólar e aumento do apetite pelo mercado da dívida que remunera em juros tenha pressionado a cotação do ouro.

Esta terça-feira, o Banco Mundial voltou a rever em baixo as perspectivas de crescimento económico global este ano, alertando no habitual o “outlook”, para o perigo de “estagflação”.

“O ouro está a consolidar-se perto da faixa dos 1 850 USD já que os investidores não se querem comprometer antes da decisão da Reserva Federal norte-americana na próxima semana”, defendem os especialistas da Kotak Securities, citados pela Bloomberg.