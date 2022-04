Ouro aumenta perdas e aproxima-se de mínimo de quase três semanas

O ouro continua a derrapar e esta quarta-feira está a negociar já próximo de um mínimo de quase três semanas, avança o jornal de Negócios.

Este metal está a ceder 0,49% para 1.940,51 dólares americanos(USD) por onça, já a rondar valores de 31 de Março, quando ficou abaixo da fasquia dos 1.940 USD.

Na sessão anterior, o ouro tombou 1,46%, perdendo cerca de 28 USD, num dia em que os investidores estiveram mais virados para as obrigações.

Warren Patterson, que lidera a área de commodities do ING Groep NV em Singapura, conta à Bloomberg que, apesar destas desvalorizações do ouro, o interesse neste metal, visto como um ativo-refúgio em tempos de incerteza, continua visível nos mercados, mas que será “difícil ver o ouro sair da fasquia dos 1.900 a 2 mil USD por onça no curto prazo”. “A subida das yields e um dólar norte-americano mais robusto estão a servir de limites aos preços, enquanto a procura por ativos-refúgios dá um bom apoio”.

Nos restantes metais, a prata tomba 0,91% para 24,95 dólares por onça e a platina cai 1,28% para 980,63 USD por onça.