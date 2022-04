Ouro a subir pelo quinto dia amparado pelos riscos de inflação

O ouro está a valorizar pela quinta sessão consecutiva, a valorizar nesta altura 0,29%, elevando o preço da onça para 1 959,23 USD. Este é o valor mais elevado do ouro em mais de duas semanas.

A amparar a subida do ouro estão sobretudo os riscos da inflação, já que os investidores estão já à espera de dados sobre o indicador de preços no consumidor para mercados como a Alemanha ou os Estados Unidos. De acordo com dados da Bloomberg, a taxa de inflação nos EUA poderá ter subido 8,4% em março em termos homólogos.

“O ouro deverá continuar a registar valores fortes à medida em que as incertezas sobre a inflação e o crescimento continuarão elevadas ao longo dos próximos meses devido à questão geopolítica e a diferentes visões sobre o quão agressiva precisará a Fed de ser para endurecer a política monetária nos meses de verão”, diz Edward Moya, analista sénior da Oanda Corp.

Nota ainda para a subir dos restantes metais preciosos, como a prata e a platina. A prata valoriza 0,46% para 25,21 USD por onça, enquanto a platina soma 0,45% para 985,77 USD.