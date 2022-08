Ouro a caminho do terceiro ganho semanal

O ouro segue a caminho do terceiro ganho semanal, estando a ser negociado perto de máximos de um mês, com os investidores a avaliarem a tensão entre EUA e China e as previsões de uma possível recessão.

Ainda assim, esta manhã o metal amarelo derrapa 0,13% para 1 788,91 USD por onça, tendo valorizado 1,5% esta semana.

Por outro lado, os investidores estão atentos ao futuro da política monetária, numa altura em que os EUA já entraram em recessão técnica e em que já são múltiplas as casas de investimento que apontam para que este fenómeno económico aconteça tanto do lado de lá do Atlântico como na Europa, a curto prazo.

Esta quinta-feira, a líder regional da Reserva Federal norte-americana de Cleveland, Loretta Mester, frisou a necessidade de subir a taxa de fundos federais acima de 4% para combater a inflação. Actualmente, a taxa de referência está num intervalo entre 2,25% e 2,5%.

Durante esta sexta-feira, o mercado vai estar ainda de olhos postos na divulgação dos dados referentes ao emprego nos EUA, o que poderá dar sinais sobre o futuro da política monetária levada a cabo pelo banco central dos Estados Unidos.