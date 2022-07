Ouro a caminho do maior ganho semanal

O ouro está prestes a alcançar o maior ganho semanal desde Março, depois do mercado ter reagido aos sinais da Reserva Federal norte-americana (Fed) de um possível abrandamento do ritmo da subida da taxa de fundos federais.

O ouro está a somar 0,58% para 1 766,04 USD a onça. Prata, platina e paládio acompanham esta tendência positiva.

Após a reunião do banco central liderado por Jerome Powell (na foto), o dólar caiu, tornando as matérias-primas denominadas em dólares atraentes para investidores que negoceiam com outras moedas. O “rei” dos metais foi ainda apoiado pela queda das yields da dívida soberana, o que intensificou o brilho do ouro.

Apesar deste feito, o metal amarelo continua a caminho de um quarto mês consecutivo de perdas, com os ETF correlacionados com o ouro a registarem mínimos de Fevereiro de 2021.