Ouro a caminho da segunda perda semanal consecutiva

O ouro está a caminho da segunda perda semanal consecutiva, com os investidores de olho no futuro da política monetária conduzida pela Reserva Federal norte-americana (Fed).

O metal amarelo negoceia (0,07%) nos 1 824,04 USD a onça, um dia depois de o presidente da Fed, Jerome Powell, ter reiterado diante dos congressistas norte-americanos o compromisso do banco central em combater a inflação.

Esta semana o ouro caiu, apesar do alívio registado nos juros da dívida soberana norte-americana, algo que em teoria conduziria o apetite dos investidores para o “rei” dos metais. A tendência negativa estendeu-se aos ETF correlacionados com o ouro que registaram uma queda de 10,3 toneladas esta quinta-feira, a maior queda desde Março de 2021, segundo os dados compilados pela Blomberg.

Além das palavras de Powell, os investidores estão a digerir as declarações de outro membro da Fed, Michelle Bowman, que esta quinta-feira manifestou o seu apoio a um aumento das taxas de juro em 75 pontos base em Julho, seguido de outros aumentos de 50 pontos base.

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg que mede a força da nota verde contra 10 divisas rivais cai 104,31 pontos. Já o euro aproveita a fraqueza do “green cash” e soma 0,11% para 1,0535 USD.