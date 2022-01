Os futuros da Europa apontam para um arranque de sessão positivo

No radar dos investidores para esta semana estão principalmente os dados da inflação nos Estados Unidos, a maior economia mundial, e ainda as palavras de Jerome Powell, o líder da Fed.

Segundo o Jornal Negócios, os dois temas prometem fazer mexer os mercados, principalmente depois de, na semana passada, as actas da Fed indicarem que os membros do banco central norte-americano colocam a possibilidade de começar a subir os juros directores mais cedo do que se esperava e mais depressa.



Powell será ouvido esta terça-feira no Comité Financeiro do Senado para uma audição de afirmação do segundo mandato à frente do banco central. O jurista deverá ser questionado pelos senadores sobre o impacto da pandemia no país.



Já os dados da inflação, um dos pontos mais relevantes para a análise da Fed sobre a economia norte-americana, serão divulgados esta quarta-feira.



Enquanto não chegam dados do outro lado do Atlântico, os investidores europeus vão concentrar-se nos números do desemprego na zona euro, que serão divulgados esta manhã pelo Eurostat.



Na Ásia, a sessão decorreu de forma cautelosa, com as praças asiáticas a registar ganhos ligeiros, à excepção de Seul. O Hang Seng em Hong Kong avançou 1,17%, enquanto a bolsa de Xangai apreciou 0,39%. Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 0,95%.



No Japão, a bolsa esteve encerrada, já que se assinala esta segunda-feira o feriado nacional do dia da maioridade, assinalado na segunda-feira da segunda semana de Janeiro.