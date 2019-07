Os cinco maiores diamantes do mundo

Localizada no oeste da Austrália, a mina de Argyle é a maior do mundo em termos de produção. Detida pelo grupo Rio Tinto, com sede em Londres, tem o encerramento previsto no próximo ano. Segundo a Bloomberg, Argyle é conhecida por ser a fonte de 90% dos diamantes cor de rosa e roxos, que atingem preços muito elevados no mercado, e que são extremamente raros.

O encerramento é uma boa notícia para os produtores num sector que tem sido afectado por excesso de oferta, o que tem provocado uma descida dos preços dos diamantes normais nos últimos anos. No entanto, os maiores diamantes do mundo foram encontrados em minas africanas.

Cullinan

Com 3,106 quilates foi descoberto em 1905 numa mina da África do Sul. A pedra preciosa foi dada ao rei Eduardo VII, do Reino Unido. Depois, o diamante sul-africano foi cortado em nove gemas menores, que, actualmente, fazem parte das joias da coroa inglesa.

Lesedi La Rona

Descoberto numa mina em Botswana, em novembro de 2015, tem 1,109 quilates. O nome significa “nossa luz” em tsuana, um idioma falado naquele país africano.

The Star of Sierra Leone

Com 969 quilates este diamante foi encontrado por mineiros artesanais, em 1972, na Serra Leoa. Este país é uma das maiores fontes mundiais de diamantes.

Excelsior

Com 955 quilates foi descoberto numa mina da África do Sul, em 1893. Foi cortado em 20 gemas e sabe-se que uma delas foi leiloada por 2,6 milhões de dólares.

Gem Diamond

Descoberto esta semana no Lesoto. Apesar da empresa ainda não ter divulgado o valor da peça, diversos especialistas já avaliaram esta descoberta entre 40 a 50 milhões de dólares.