Orange Corners promove a segunda temporada

O Orange Corners Angola projecto da Embaixada do Reino dos Países Baixos, voltado ao fomento de Empreendedorismo em Angola abre no dia 28 de Junho as inscrições para o programa de incubação de startups angolanas.

Voltado para jovens com idades entre os 18 aos 35 anos e ideias de negócios, o programa de incubação vai permitir aos jovens criarem startups inovadoras e sustentáveis com o potencial de fomentar o empreendedorismo e gerar empregos em várias zonas do país.

Trata-se de uma iniciativa patrocinada por duas empresas comprometidas com o desenvolvimento socioeconómico de Angola: Kixicrédito e Standard Bank.

A Organge Corners Angola, tem com objectivo de dinamizar a Economia do País através do estabelecimento de um ecossistema empresarial mais robusto, sublinha o comunicado.