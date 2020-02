O Presidente da Comissão Executiva da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA) Ottoniel Santos, anunciou hoje a criação do prémio Tchiluanda que galardoar a performance dos membros BODIVA. Os vencedores serão conhecidos durante a conferencia de apresentação do Relatório Anual dos Mercados BODIVA que acontece na próxima sexta-feira em Luanda.

Segundo explica, o prémio teve como pressuposto a performance dos membros BODIVA, (bancos comerciais e correctoras registadas), na negociação e nos montantes que foram transaccionados nos mercados regulamentados geridos pela instituição.

A par do volume de negociação e do montante, o prémio tem ainda como critérios a carteira de conta custodia e o início ou emissão de determinados valores mobiliários.

“O prémio tem um valor simbólico, não é tem um valor monetário. Tem um simbolismo de acordo com o resultado que os membros obtiveram. No futuro com as novas categorias ai sim poderemos atribuir prémios monetários”

Ottoniel Santos revela que numa primeira fase o prémio é dirigido apenas aos membros, mas num futuro próximo a instituição pretende estender o prémio para outras categorias de entidades como órgãos de comunicação social que publiquem temas relacionados ao sector, estudantes que desenvolvam estudos no âmbito desta temática