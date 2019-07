Na sexta-feira passada, à margem da cúpula do G20 em Osaka, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o objectivo de estender as actuais reduções de produção, a fim de apoiar os preços do petróleo.

No entanto, o acordo russo-saudita deve ter a aprovação dos 14 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de seus dez parceiros não membros, que se reunirão até terça-feira na capital austríaca.