OPEP++ corta produção global em 10 milhões de barris por dia

O acordo, ainda não confirmado oficialmente, terá sido alcançado hoje na reunião por videoconferência entre os membros do grupo que integram a OPEP, a Rússia, os EUA, o Brasil, a Noruega, o Canadá, o México e outros, mas o corte fica abaixo das expectativas de alguns analistas.

Durante o dia, de acordo com fontes citadas pelo OilPrice, houve informações de origens diversas dando conta da possibilidade de cortes de 10, 15 e 20 milhões de barris por dia.

Analistas referem que, estando a produção actual cerca de 30 milhões acima da procura, por causa do abrandamento económico causado pela pandemia do novo Coronavírus, o corte não irá segurar os preços.

O preço do petróleo abrandou as subidas registadas ao longo do dia, que chegaram a superar os dois dígitos, com o Brent a negociar em alta de 1,86%, para 33,45 USD o barril, e o crude a avançar 1,28%, para 25,41 USD.