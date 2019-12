Onze empresas apresentaram 17 ofertas para concessões mineiras

O anúncio foi feito pela Comissão de Avaliação no acto de abertura das propostas, ontem, em Luanda.

Os números indicam que sete recaíram sobre a prospecção e exploração de fosfato na concessão de Cácata, comuna de Tando Zinze, em Cabinda, que possui 21,16 quilómetros quadrados, além de Lucunga, comuna de Quinzau, em Tomboco (Zaire), um domínio com 171 quilómetros quadrados, para o qual foram recepcionadas três propostas.

As propostas, provenientes de concorrentes de Angola, Austrália, Suíça e Estados Unidos, foram apresentadas via “online” ao Ministério dos Recursos Minerais.

Segundo Jornal de Angola, entre as empresas interessadas constam as angolanas Cimenfort Industrial, MGIP Exploração Mineira e Acrep Angolan, a australiana Minbos Resources, a belga Bloom Diamond, a norte-americana Ishangol LLC, bem como as suíças Fertinova Fertilizers e Metgroup Companies.