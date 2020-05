ONU alerta que 130 milhões de pessoas estão à beira da extrema pobreza

A Organizações Nações Unidas (ONU) divulgou, nesta Quarta-feira, no relatório da situação económica mundial e perspectivas de crescimento da economia global que aproximadamente 8,5 bilhões da produção mundial pode ser perdida, dado o impacto da COVID-19.

"A pandemia provavelmente levará cerca de 34,3 milhões de pessoas a abaixo da linha da extrema pobreza em 2020, com 56% destas a ocorrer nos países africanos", refere o documento.

O relatório realça ainda que mais de 130 milhões de pessoas podem se juntar às pessoas que vivem em extrema pobreza até 2030, o que causará golpe nos esforços globais empreendido para erradicar a extrema pobreza e a fome no mundo.

O estudo também acrescenta que a pandemia pode acelerar a digitalização e a automação, assim, poderá eliminar muitos empregos existentes. Pelo que, os efeitos do salário líquido e do emprego podem ser negativos, e agravar ainda mais a desigualdade de renda nos países.

"A lição que aprendemos da última crise é que as medidas de estímulo fiscal e monetário, não são necessariamente aumentar os investimentos produtivos", referiu Hamid Rashid, principal autor do relatório.

O principal autor do relatório acrescentou que os governos devem proteger os empregos e impedir um aumento adicional da desigualdade da renda, porquanto, a pandemia afetará desproporcionalmente aqueles que mantêm empregos pouco qualificados e com baixos salários.

O dossier projecta uma redução de 3,2% no PIB mundial e um retrocesso de quatro ano de crescimento económico.

As projecções seguem o relatório do World Economic Outlook do FMI publicado em Abril, que previa um declínio de 3% no PIB este ano.

Espera-se que o crescimento global recupere 3,4% em 2021, de acordo com o estudo da instituição.