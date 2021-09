OCDE revê em baixa previsão para crescimento mundial este ano e em alta para 2022

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu ligeiramente em baixa o crescimento económico mundial para este ano, apontando agora para 5,7% e melhorando as previsões para 2022, com uma estimativa de 4,5%.

De acordo com um relatório com as perspectivas económicas (‘Economic Outlook’), publicado hoje refere que irão melhorar as perspectivas de crescimento nas economias avançadas”.

Em Maio, a OCDE tinha melhorado face a Dezembro de 2020, as previsões para a economia mundial, estimando um crescimento de 5,8% em 2021 e de 4,4% em 2022.

“O PIB (Produto Interno Bruto) ultrapassou agora o nível pré-pandémico, mas continuam a existir diferenças entres os países”, nomeadamente no que diz respeito ao emprego, “particularmente em mercados emergentes e economias em desenvolvimento, com taxas de vacinação baixas”, lê-se no documento hoje divulgado.

Segundo a organização, o impacto económico da variante Delta do vírus que causa a COVID-19 “tem sido relativamente suave nos países com altas taxas de vacinação, mas reduziu o impulso em outros locais e colocou mais pressão nas cadeias de abastecimento globais e nos custos”.

A OCDE deu ainda conta de aumentos da inflação nos EUA, Canadá, Reino Unido e outros mercados, “mas mantém-se relativamente baixa em muitas outras economias avançadas, particularmente na Europa e Ásia”.

“O apoio de políticas macroeconómicas mantém-se necessário, tendo em conta que as perspectivas de curto prazo continuam incertas e os mercados laborais não recuperaram, com medidas que dependem da evolução económica de cada país”, sustenta a organização, no documento publicado hoje.