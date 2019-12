OCDE discutiu adaptação de regras tributárias do Brasil

Numa declaração, a OCDE disse que o Brasil “identificou um caminho claro para alinhar a sua estrutura de preços de transferência” com o “consenso internacional”, mas que ainda deve definir se fará isso mediante uma “implementação imediata ou gradual”.

Os chamados preços de transferência são aqueles estabelecidos para a transferência de bens, serviços ou direitos entre duas empresas, operações normalmente sujeitas a regimes fiscais especiais e que podem afetar diversos assuntos, como a livre concorrência.

De acordo com a declaração da OCDE, o estudo realizado junto das autoridades brasileiras, país que desde 2017 tenta ingressar na organização multilateral, contempla “total adesão ao princípio da plena concorrência” e procura “preservar a simplificação, manter a facilidade de conformidade e a eficácia da administração tributária como segurança fiscal transfronteiriça”.

A directora adjunta do Centro de Administração de Políticas e Impostos da OCDE, Grace Pérez-Navarro, citada no comunicado, afirmou que “alinhar as regras de preços de transferência do Brasil com o padrão da OCDE reduzirá as barreiras de investimento derivadas do risco existente de dupla tributação”.