Obrigações Indexadas abrem ano em alta na BODIVA

As Obrigações do Tesouro indexadas ao dólar norte-americano (OTTX) representaram 54% do montante custodiado na BODIVA, ou seja, em torno de 2,03 biliões Kz, segundo cálculos do Mercado com base no Dashboard da instituição gestora.

O peso das OT-TX encolheu 12 pontos percentuais quando comparados ao igual período do ano passado, em termos práticos, há menos Obrigações indexadas na carteira de títulos da BODIVA este ano em relação a Janeiro do ano transacto (66%) .

Por seu turno as Obrigações Não Reajustáveis (OT-NR) representaram 37% da carteira somando 1,4 biliões Kz sob a reserva da gestora dos mercados regulamentados. Já os Bilhetes compuseram o restante com pouco mais de 288 milhões Kz. Relativamente ao número de contas abertas, no período em análise foram registadas mais de 15 mil contas, um aumento de 0,013 %.

Negócios em bolsa movimentam 71,3 mil milhões Kz

Durante o mês em análise foram movimentados cerca de 71,3 mil milhões Kz no mercado regulamentado sob gestão da referida instituição, dos quais 69,7 mil milhões Kz em negócios realizados no ambiente multilateral, 1,6 mil milhões em ambiente bilateral.

De acordo com os dados da BODIVA, os negócios realizados por ano de vencimento e em comparação com o período homologo, confirmam a tendência para à concentração do montante negociado em títulos com maturidade mais curta com realce para 2021 e 2022, 2023 e 2024 revelando falta de confiança no mercado por parte dos investidores.

Quanto ao desempenho dos membros de negociação, verifica-se que, dos 21 membros BODIVA, apenas 17 contribuíram para o montante negociado. Com particular realce para o BFA BMA e o BAI, que ocupam os três primeiros lugares.

O BFA assumiu a liderança do mercado, com um montante negociado de 33,7 mil milhões, com uma quota de mercado de 31%, o BMA, na segunda posição, negociou 20,2 mil milhões Kz viu a sua quota de mercado cifrar-se nos 19%. Na terceira posição, surge o BAI com uma quota de mercado de 15%, com um montante negociado de 16,2 mil milhões Kz.