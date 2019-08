O telefone de Trump tocou e Wall Street recuperou

A relação entre os Estados Unidos e a China viveu fortes reviravoltas no espaço de três dias. Entre ameaças de novas tarifas e retaliações, houve espaço para um telefonema que prometeu voltar a sentar as partes à mesma mesa, refreando o pessimismo dos investidores.

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que a China contactou a administração norte-americana com o objectivo de retomar as negociações. “A China ligou ontem à noite”, referiu, acrescentando: “Disse: ‘vamos voltar para a mesa de negociação’, logo, voltaremos”.

“Vamos começar a negociar novamente muito em breve”, disse Trump à margem da cimeira do G7, em Biarritz, em França, nesta segunda-feira. Mais tarde, no final da reunião do G7, acrescentou que acreditava que um acordo com a China estaria para breve. “Penso que eles querem muito um acordo”, sublinhou.

O anúncio de Trump animou os investidores e Wall Street recuperou das perdas de 3% registadas na última sexta-feira, após a China ter sinalizando que pretendia aplicar taxas adicionais entre os 5% e os 10% sobre produtos norte-americanos e consequente contra-ataque de Donald Trump, ao apelar para que as grandes empresas americanas começassem “imediatamente a procurar uma alternativa à China, trazendo as suas empresas para casa e fazendo os seus produtos nos EUA” e colocando a hipótese de taxas adicionais aos produtos chineses.

Esta segunda-feira os três principais índices da bolsa de Nova Iorque tiveram recuperações de cerca de 1%. O industrial Dow Jones fechou a sessão a subir 1,05% para 25.898,83 pontos, o S&P avançou 1,10% para 2.878,38 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhou 1,32% para 7.853,734 pontos. Ainda assim, os inúmeros avanços e recuos nas negociações tem penalizado a confiança dos investidores, que têm apostado em activos-refúgio.

O grande vencedor da disputa tem sido o ouro, que esta segunda-feira registou máximos de 2013. O preço do ouro chegou a cotar a 1,565 dólares, mais 1,8% do que na ultima sexta-feira. Para o analista da XTB Jorge López, citado pela Lusa, o preço do ouro “está a subir vertiginosamente devido ao aumento da procura, resultado da volatilidade e incerteza que se mantêm latentes nos mercados financeiros”.