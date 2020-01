O que pesam os impostos na hora de decidir investir?

A Associação Industrial de Angola (AIA) insiste na redução, pedida em Novembro passado ao PR, do Imposto Industrial (II), para aliviar o peso sobre as empresas, mas fiscalistas ouvidos pelo Mercado desvalorizam a carga tributária como factor de atracção - ou afastamento - de investimentos, alertando para a necessidade de Angola acelerar a resolução de problemas estruturais e infra-estruturais para conseguir convencer investidores, sobretudo estrangeiros, a trazerem novos projectos para o País. Ao Mercado, José Severino, presidente da AIA, lembra que pediu ao PR que ponderasse baixar o II dos actuais 30% para 20% na indústria e 10% no agro-negócio e pesca industrial, mantendo-se a taxa em vigor para “para a economia financeira e de serviços”. O responsável lembra que a baixa que ocorreu em 2015, quando passou de 35% para 30%, “foi conseguida pela AIA e serviu toda a economia”.

Severino reconhece que a taxa aplicável aos lucros das empresas em Angola está alinhada com a média da SADC, mas destaca que “as nossas condições objectivas de competitividade, e como economia em recessão há cinco anos, distanciam-nos dos países da região”. Por isso, diz o ‘patrão dos patrões’, deve ser “dada a oportunidade às empresas de se recapitalizarem no quadro da depreciação da moeda e numa economia com a vertente produtiva dependente de importações de matérias-primas, de meios de produção e até de mão-de-obra”. “Um imposto alto inibe o investimento, mas este tem incentivos consagrados na Lei do Investimento Privado que lhe dão vantagens interessantes e são mais competitivas em empresas já em funcionamento há muitos anos”, diz. Severino lembra o “mau ambiente de negócios”, que vê como “uma ferida crónica que não conseguimos fazer sarar com a rapidez necessária”, e insiste ser preciso “redução ao peso do Estado” e pôr cobro à “sangria cambial”. “Estado é Estado, e não pode deixar-se levar por cânticos de quem só procura dividendos no exterior e por várias formas, e não olha para o interesse nacional de acordo com a realidade de uma economia em sérias dificuldades. Faltam recursos cambiais para meios de produção e matérias-primas que objectivamente não possam ser produzidas no País”, assinala o responsável.

Saiba mais na edição nº 240 do Jornal Mercado, já nas bancas.