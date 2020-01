No dia 22 de Janeiro, acontece o workshop “O Impacto do IVA nas start-ups” a partir das 17h30 até às 20h no Disruption Lab.

O encontro é apresentado pela FTL Advogados em parceria com Disruption Lab by ATLANTICO.

A participação no workshop é gratuita, para aceder é necessária inscrição prévia no website do Disruption Lab.