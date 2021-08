Novos recordes em Wall Street pelo 3º dia consecutivo

A bolsa nova-iorquina encerrou em alta modesta, mas suficiente para os índices Dow Jones e S&P500 estabelecerem novos recordes pelo terceiro dia consecutivo, depois de conhecidos novos números sobre preços e emprego nos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice selectivo Dow Jones terminou a avançar 0,04%, para uns inéditos 35.499,85 pontos, e o S&P500 a progredir 0,30%, para 4.460,83 unidades, também nunca atingidas no fecho.

Já o tecnológico Nasdaq voltou aos fechos positivos, ao valorizar 0,35%, para os 14.816,26 pontos.

Durante uma sessão amena, "os investidores estiveram a avaliar uma nova série de dados sobre a inflação e o mercado de trabalho nos EUA", segundo os analistas do Wells Fargo.

Na frente do emprego, o Departamento do Trabalho anunciou uma diminuição das novas inscrições para o subsídio de desemprego, em 12 mil, para 375 mil, melhor do que as previsões dos analistas e um número próximo do seu nível mais baixo desde o início da pandemia.

No que respeita à variação dos preços, depois de se conhecer na quarta-feira um crescimento do índice de preços no consumidor em Julho menos forte do que previsto, em 0,5%, o que tranquilizou os investidores, hoje, a subida no índice de preços no produtor (IPP) surpreendeu pela negativa.