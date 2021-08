Novos fundos do BAIGEST e BFA Gestão de Activos gerem carteira de 110 mil milhões Kz

O valor que os sete novos fundos de investimentos, recentemente registados pela Comissão do Mercado de Capitais, terão para rentabilizar a poupança dos subscritores ronda em torno de 110 mil milhões Kz, segundo cálculos do Mercado.

O montante em evidencia resulta da disponibilização de 110 milhões de Unidades de Participações (UP) ao preço unitário de subscrição de mil Kz. Deste saldo o BAIGEST Obrigações Mais II é responsável por 18% do valor sob gestão, isto é, 20 mil milhões Kz.

Este Fundo Especial de Investimento em Valores Mobiliários Fechado, de subscrição pública, está autorizado a emitir, através da sociedade gestora, 20 milhões UP. O Fundo tem como sociedade gestora o BAIGEST, SA e como entidade depositária o Banco Angolano de Investimentos, SA.

Os demais valores sob gestão, cerca de 90 mil milhões Kz, estão distribuídos pelos seis Fundo Especial de Investimento em Valores Mobiliários Fechado, de subscrição pública, cuja sociedade gestora é o BFA Gestão de Activos, S.A. e têm como entidade depositária o Banco de Fomento Angola, S.A.

O BFA Gestão de Activos, S.A recebeu do regulador a autorização para emitir 90 milhões UP para os novos fundos que detém, sendo que para os fundos BFA Private II e III serão disponibilizados 10 milhões UP respectivamente e 15 milhões para o BFA Oportunidade IX e igual montante para o Oportunidade X. Já os fundos BFA Oportunidade XII e XIII assumem a maioria das UP emitidas cada com 20 milhões.

A indústria de Organismos de Investimento Colectivo (OIC) tem apresentado uma trajectoria crescente, sendo, que, com os registos destes novos fundos, a mesma alcança um número total de 30 OIC registados na CMC.