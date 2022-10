Novo regulamento sobre resseguros e retrocessão não incide sobre o co-seguro

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) apresentou, recentemente, em Luanda, em sessão pública, o projecto de Norma Regulamentar sobre as operações de Resseguro e Retrocessão para consulta pública no qual é suprimido o co-seguro.

No novo regulamento, submetido à consulta pública, foi inserido um conjunto de deveres, como a implementação de políticas de gestão de riscos em resseguro, diligências reforçadas no âmbito dos acordos de resseguro, responsabilidade pela supervisão, actualização da avaliação das empresas de seguros e de resseguros, bem como das respectivas contrapartes.

São ainda indicadas como alterações a redefinição dos critérios de licenciamento onde a autorização prévia passam a ser dadas pela ARSEG, diferente do regime em vigor (Decreto nº 06/01, de 2 de Março) que condicionava as operações de resseguro, retrocessão, prémios, comissões e liquidação de sinistros ao registo prévio junto do Banco Nacional de Angola (BNA), nos termos da legislação cambial em vigor relativa aos invisíveis correntes.

A norma regulamentar proposta pelo regulador traz também a limitação da retenção por ramo e grupo de ramo, para efeitos da qual, o cálculo do limite de retenção deverá observar o tecto máximo de 5% do seu património.

O documento traz ainda um capítulo (III) dedicado ao conteúdo do contrato de resseguro, onde estipula que não devem ser realizadas operações de fronting com outra seguradora ou resseguradora sem autorização prévia do regulador e impede também as empresas de seguros de participarem como cedente agrupamentos de co-seguro ou de resseguro.

O Projecto de Norma Regulamentar vem ainda estabelecer a obrigatoriedade de prestação de informações gerais à ARSEG, como por exemplo, as que comprovem as operações de resseguro realizadas e outras que lhes sejam solicitadas, assim como os tratados anuais de resseguro e outras informações relevantes.

Prestação de serviços de auditoria

A ARSEG apresentou na mesma ocasião o projecto de Norma Regulamentar sobre a prestação de serviços de auditoria externa e certificação das contas das empresas de seguros, que visa regular o exercício da actividade de auditoria externa e certificação das contas das seguradoras.

Segundo a ARSEG, o projecto, também submetido à consulta pública, vem definir os aspectos específicos a considerar na elaboração do parecer do auditor externo às contas das empresas de seguros, onde se observam aspectos como a indicação do dever de contratar o Auditor externo até ao dia 30 de Junho do ano a que se refere o exercício contabilístico sujeito a certificação, definição dos requisitos necessários para o exercício da actividade de auditoria externa, (possuir seguro de responsabilidade civil profissional com cobertura não inferior a 350 milhões Kz).

A norma traz ainda aspectos ligados à designação dos itens essenciais que deverão compor o parecer do auditor externo, bem como a possibilidade da ARSEG determinar a substituição do auditor externo quando considerar não existir idoneidade e independência do auditor em relação à entidade a auditar.

De acordo com a Administradora da ARSEG, Filomena Manjata, que discursou no acto de encerramento da actividade, a recolha e análise da informação financeira contabilística estatística relativa à actividade das empresas de seguros constitui uma componente essencial no processo de supervisão.

Destaca que tendo em atenção as regras internacionalmente aceitas e o papel fundamental que os auditores externos desempenham para o reforço da confiança na informação contabilística, o regulador preparou um conjunto de regras de reporte indispensáveis ao desenvolvimento do sector.