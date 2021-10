Novo instrumento jurídico do BNA permite adoptar recomendações internacionais

O novo instrutivo jurídico do BNA permite adoptar recomendações internacionais, tal como elas são publicadas e emitidas, diz o Subdirector do Departamento de Regulação e Organização do Sistema Financeiro do banco central, Pedro Ntiama.

O responsável falava durante o webinar promovido pelo regulador sob o tema: “O Novo Quadro Regulamentar Prudencial do Sector Bancário Nacional”, cuja abertura coube ao Vice-governador do BNA, Rui de Oliveira.

O instrutivo é a essência daquilo que é o novo quadro regulamentado, Lei nº 14/2021 que na visão de Pedro Ntiama trouxe uma “nova abordagem que permite ao BNA emitir a sua regulamentação tendo em conta a existência de dois modelos”, pois o próprio legislador, segundo explicou, reconhece a necessidade do próprio sistema em se adequar as recomendações emanadas pelos organismos de supervisão.

Ressaltou ainda que, o Banco Nacional de Angola tem estado a trabalhar na dinamização do sistema financeiro, pois a Nova Lei do BNA trouxe inúmeras vantagens para o próprio sistema financeiro, com objectivo centrado naquilo que é a adopção das melhores práticas e outros.

“Temos aqui um novo instrumento jurídico que nos permite adoptar recomendações internacionais, tal como elas são publicadas e emitidas”, reconheceu Pedro Ntiama.

Até ao final do ano, o regulador do sistema financeiro do País deverá emitir cerca de 14 instrutivos para garantir este alinhamento.