Novo Banco é o 6º banco com maior prejuízo antes de impostos a nível mundial

Os dados são da revista do grupo do Financial Times e foram divulgados pelo ‘Jornal de Negócios’. A lista das “Top 1000 World Banks de 2021” inclui os maiores bancos no mundo em termos do capital Tier 1, e correspondem ao ano de 2020.

De acordo com a mesma fonte, o Novo Banco “registou um prejuízo antes de impostos que rondou os 1,65 mil milhões USD, ficando em sexto lugar no “ranking” das maiores perdas a nível mundial”.

No entanto, a instituição bancária é também uma das maiores do mundo, em conjunto com outros cinco bancos nacionais, Caixa Geral de Depósitos, BCP, Crédito Agrícola, Montepio e Finantia.