Nova modalidade coloca 600 milhões USD para importações

O Banco Nacional de Angola (BNA) realizou, na última quarta-feira, um leilão de 600 milhões USD, adoptando uma nova modalidade de alocação de plafonds para cobertura de cartas de crédito.

De acordo com a informação disponibilizada pelo regulador, no leilão foi disponibilizado a referida quantia ao mercado para cobertura das necessidades de importação de mercadorias, no período de 1 de Setembro a 31 de Dezembro de 2019 “tendo em consideração os critérios de exigibilidade e características da modalidade”, lê-se num comunicado do BNA.

Até o fecho desta edição, o banco central ainda tinha divulgado o resultado do leilão, por isso, não se sabe se o valor alocado terá sido efectivado, liquidado, a que taxa média, o número de participantes, nem quais bancos terão obtido as quantidades alocadas.

Contudo, nos termos das novas condições para os leilões de quantidades, não se esgotando o plafond neste leilão, o banco central manterá a disponibilidade em aberto até se esgotar o plafond, ou 30 de Setembro 2019. O plafond atribuído em cada leilão deve, entretanto, ser utilizado para a abertura de CDIs no prazo de até 45 dias úteis da data da sua atribuição, findo o qual o valor não utilizado será cancelado.

Novas condições de participação nos leilões

De acordo com as novas condições de participação nos leilões de quantidade, os bancos podem concorrer livremente para a obtenção do plafondpara abertura de cartas de crédito, sem limites de valor ou restrições sobre fundos próprios regulamentares, mas sempre considerando os riscos sobre a solvabilidade regulamentar mínima. A atribuição do plafond ocorre caso sejam apresentadas propostas de valor superior ao valor da oferta, sendo que o montante disponível será atribuído na mesma proporção das propostas submetidas por cada banco.

Por outro lado, os bancos deverão constituir um colateral no banco central correspondente a 50% do valor total do plafond atribuído, na data da sua atribuição, convertido para moeda nacional à taxa de câmbio de referência em vigor.

Colateral remunerado

Quanto à remuneração do colateral, será efectuada com referência à Taxa Básica do BNA, deduzida de 1%. Os juros do colateral serão calculados através da metodologia de juros compostos, à semelhança do cálculo aplicável para as operações de Mercado Aberto (OMA).

O banco central manterá o colateral referente a cada CDI até a data de solicitação de fundos para a liquidação total, de modo a garantir a cobertura mínima de 50% do valor do CDI em aberto.

No dia seguinte ao final do prazo para a utilização do plafond, o banco central liberta o colateral correspondente ao plafondnão utilizado por cada banco.

A abertura de novos créditos documentários de importação deve acontecer, de acordo com a nova modalidade, até 20 dias de aceitação dos termos pelos clientes e abrangem toda e qualquer

finalidades.

Os bancos comerciais deverão reportar ao BNA a abertura das cartas de crédito no SINOC, devendo em simultâneo reportar semanalmente. Já os pedidos dos clientes, e sendo uma condição do CDI, os bancos podem solicitar ao BNA a compra de até 10% dos respectivos CDIs a título de adiantamento.

Nesses casos, os bancos devem transferir para o BNA a moeda nacional necessária para a compra da moeda estrangeira equivalente ao adiantamento, não sendo o valor do adiantamento dedutível do colateral constituído aquando da atribuição do plafond.

A não utilização do montante total atribuído, dentro do prazo indicado, resulta em multa pecuniária não inferior ao benefício esperado com a intermediação, incluindo a remuneração do colateral, podendo ser agravada como a exclusão das sessões de leilão de venda de moeda Spot ou de quantidade, por até 30 dias após o prazo limite para a abertura dos CDIs.