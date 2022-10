Nova Lei da Mediação trará mais exigência aos operadores do mercado

A nova Lei da Actividade Seguradora e Resseguradora não contém disposições relativas à corretagem de seguros, excepto no que diz respeito à intermediação de contratos de micro-seguros, afirmou Tiago Dá Mesquita, director Geral da Zillian Angola (corretora de seguros) em entrevista ao Mercado.

A corretagem de seguros é actualmente regulada pelo Decreto Executivo nº 7/03 de 24 de Janeiro enquanto se aguarda pela aprovação da nova Lei da Mediação de Seguros.

A respeito, Tiago Dá Mesquita referiu que a aprovação desta lei terá um impacto significativo na actividade dos mediadores e corretores de seguros, introduzindo um maior grau de exigência aos operadores do mercado.

Para Gerson Silva, presidente da Câmara dos Profissionais de Seguros e Fundos de Pensões (CAPSA), a nova Lei da Actividade Seguradora trouxe para as corretoras a possibilidade da abertura do mercado às sucursais de corretagem de seguros com sede no exterior do País.

Esta abertura, considera o presidente da CAPSA, é de extrema importância para a liberalização e internacionalização do sector, contando com a existência de players de mercado mais maduros e experimentados.

Assim sendo, continuou, a nova lei poderá incentivar o surgimento de novas empresas, na medida em que permite o estabelecimento no País de sucursais de companhias de seguro estrangeiras.

Gerson Silva lamentou o facto de a corretagem estar muito concentrada em Luanda, por ser o epicentro empresarial do País, e por ser mais lucrativo, visto que estas empresas vivem e sobrevivem de comissões e quanto maior o volume de negócios maior o capital.

A corretagem em comparação com os mediadores individuais, considerou Gerson Silva, tem um peso e foco mais distinto e aprimorado e rege-se por parâmetros mais rígidos.

“Essas empresas possuem departamentos de vistoria e análises, de sinistros, departamento comercial, entre outros, o que permite que possam simplesmente submeter as informações à seguradora para subscrever”, disse sublinhando que um corretor ou uma corretora é um órgão especializado na matéria e na actividade, ao contrário do mediador a título individual.

Tiago Dá Mesquita, por outro lado, argumenta que existem mercados em que a maioria das apólices de seguro é intermediada por corretores, onde é raro uma empresa contratar um seguro directamente a uma seguradora.

“Os tomadores de seguro vêem como uma mais-valia a intervenção de um especialista que os aconselha sobre as soluções de seguro mais adequadas, ao passo que as seguradoras contam principalmente com os corretores para fazer a distribuição dos seus produtos, especialmente no segmento empresarial” acrescentou o director Geral da Zillian Angola.

Ainda para Gerson Silva a actuação das corretoras no mercado nacional não atingiu todavia patamares significativos e satisfatórios, havendo um longo caminho a percorrer pois, para os clientes empresariais e individuais existe ainda alguma falta de credibilidade.

O presidente da CAPSA assegurou igualmente que apesar de tudo, há no País algumas corretoras que têm inclusive mais funcionários que algumas das seguradoras.

Incentivos

Quanto aos incentivos necessários para o surgimento de novas corretoras no País, Tiago Dá Mesquita acredita que não existem entraves significativos para a obtenção de uma licença. Ou seja, qualquer entidade que acredite trazer uma mais-valia para o mercado, e que cumpra com os requisitos legais, poderá solicitar uma licença ao regulador.

Já Gerson Silva diz que em termos legais e práticos existem incentivos. Por exemplo, as seguradoras têm tabelas de comissionamento bastante atractivas para a remuneração dos seus parceiros. “No fundo faltam empresas, falta negócio, e em segundo plano falta fiscalização activa e massiva”, disse.

“É necessário criar um caderno de formações e qualificações para estas entidades autónomas, pois podemos inclusive ver no futuro uma inclinação mais acentuada dos clientes para um gestor directo do que consultar uma seguradora, “afirma.

Em sociedades mais modernas, avança Gerson Silva, existem seguradoras que nem balcões para atendimento ao público têm, havendo somente parcerias com mediadores e corretores e apoio ao cliente via telefone. Isto demonstra uma fiabilidade de mercado perante estes representantes”, frisou o também presidente da CAPSA.

De acordo com Tiago Dá Mesquita, para que a corretagem em Angola atinja patamares mais elevados, tal como em outras sociedades modernas, há necessidade de divulgarmos mais o papel do corretor e os benefícios para os clientes ao contarem com um especialista ao seu lado.

“Muitas pessoas desconhecem que os serviços das corretoras são gratuitos para os clientes, e que a intervenção destes profissionais numa apólice não aumenta o custo da mesma. Neste âmbito, parece-me que há espaço para uma maior colaboração entre os vários corretores que operam no nosso mercado”, acredita.

Tiago Dá Mesquita, director Geral da Zillian Angola

Gerson Silva, presidente da CAPSA

