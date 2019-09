Nova Iorque suspende venda de cigarros electrónicos com sabor

Um total de sete pessoas já morreram vítimas de doenças pulmonares devido aos cigarros electrónicos. Estão confirmados 380 cidadãos norte-americanos com doenças pulmonares relacionadas com estes cigarros, em 36 estados norte-americanos, avança a CNN.

O departamento de saúde de Nova Iorque decidiu banir as vendas dos cigarros electrónicos de sabor. Segundo a votação que decorreu na passada terça-feira, a venda destes produtos está proibida por 90 dias e serve como uma lei de emergência até os EUA chegarem a um consenso político sobre o passo a seguir.

No entanto, o governo deixou dois sabores à venda: tabaco e mentol. O comissário do departamento de saúde do estado de Nova Iorque, Howard Zucker, garantiu na reunião que os governantes deviam olhar com mais atenção para o sabor de mentol, de forma a decidir se também o devem banir.

De acordo com Howard Zucker, o objectivo desta proibição é reduzir o número de crianças que estão a apostar nesta prática. Segundo um estudo do mesmo, o uso de tabaco por parte de alunos do secundário aumentou 160% entre 2014 e 2018. O mesmo estudo sustentou que 40% dos alunos do 12º anos utilizam os cigarros electrónicos que estão a provocar as doenças.

“O sabor é a chave da estratégia de marketing para atrair os jovens”, afirmou Zucker. De forma a prevenir o aumento de jovens utilizadores, vai ser realizada uma acção policial contra as lojas que vendem os produtos a menores de idade. Além disso, é esperado que o estado norte-americanos avance com uma taxa de 20% aos cigarros electrónicos.

No próximo dia 13 de novembro, Nova Iorque vai aumentar a idade legal necessária para a compra de tabaco e cigarros electrónicos de 18 para 21 anos. O estado do Michigan foi o primeiro a banir a venda destes produtos.

Durante a proibição de venda, que dura três meses, é provável que a indústria destes cigarros sofra duras perdas. Um dos membros da votação afirmou que “as companhias de vaping utilizam deliberadamente sabores como pastilha elástica, cereais e algodão doce para que os jovens fiquem viciados nos cigarros electrónicos” e sustentou ainda que se trata de uma “crise de saúde pública”.