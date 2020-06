Nova Iorque negoceia em alta com investidores de olhos postos na recuperação económica

O Dow Jones Industrial subia 0,69% para 26.20830 pontos, enquanto o S&P500 recuperava 0,84% para 3.143,93 pontos e o tecnológico Nasdaq valorizava 0,77% para 10.130,78 pontos.

Wall Sreet está também a negociar em terreno positivo influenciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que procurou tranquilizar os investidores ao dizer que o acordo comercial com a China “mantém-se intacto”, segundo a agência financeira Bloomberg.

Além disso, os mercados acompanham o movimento em alta das principais praças europeias que hoje viram o índice Markit, da actividade económica da zona euro, dar sinais de um “abrandamento da desaceleração” da economia, tanto na indústria como nos serviços, o que acontece com o desconfinamento dos países, nomeadamente, com a França e a Alemanha, as maiores economias da União Europeia.

No entanto, os desenvolvimentos recentes com novos surtos do vírus sugerem que “o caminho para a recuperação pode não ser de um sentido único”, disseram os analistas citados pela Bloomberg.

O preço do ouro, por sua vez, ultrapassou os 1.770 USD por onça, o nível mais elevado desde outubro de 2012, justificado sobretudo pelos receios dos investidores com o ressurgimento da pandemia de COVID-19.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina fechou com o índice tecnológico Nasdaq fixou mesmo um novo recorde, graças ao desempenho de valores como a Apple e a Microsoft, ao subir 1.11% para 10.056,47 pontos, superando o máximo que estabelecera em 10 de Junho.

Por seu lado, o índice Dow Jones Industrial ganhou 0,59%, para 26.023,45 pontos.

Já o S&P500 iniciou a semana ao ganhar 0,65%, para os 3,117,86 pontos.