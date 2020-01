“Nova família” do Kwanza estará em circulação até ao final do primeiro semestre

Ao esclarecer algumas questões apresentadas pelos membros da Assembleia Nacional, José de Lima Massano informou terem sido já introduzidas as recomendações feitas pelos deputados, consubstanciadas no “afinamento” da imagem do primeiro Presidente da República, Agostinho Neto e na manutenção da figura do “Pensador” (símbolo da cultura angolana).

O governador reforçou que a efígie passa a contar apenas com o rosto do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, ao contrário da actual que incluía a do ex-chefe de Estado, José Eduardo dos Santos.

A introdução da nova família de notas será progressiva, particularmente das denominações mais altas que serão emitidas e colocadas em circulação quando as condições do desenvolvimento económico assim o aconselharem.

As novas notas, no valor facial de 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10 mil kwanzas, denominada “Série 2020”, foram também ilustradas com as maravilhas naturais de Angola.