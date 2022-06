“Nota verde” sobe impulsionada pelos preços do petróleo

No mercado cambial, o índice do dólar da Bloomberg que compara o “green cash” com 10 divisas rivais soma 0,29% para 102,61 pontos, numa altura em que a subida dos preços do petróleo alimenta a expectativa de um aumento da inflação, aumentando as apostas num aperto (ainda mais agressivo) por parte da Fed.

Por sua vez, o iene continua em mínimos de 20 anos contra o dólar, estando a cair 0,40% para 0,0075 USD. Na zona euro, a moeda única também enfraquece contra a força do “green cash” estando a desvalorizar 0,15% para 1,0687 USD.