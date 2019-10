Nossa Seguros reforça presença no Centro de Luanda

Esta nova agência surge na sequência da requalificação dos espaços de atendimento ao público da Nossa Seguro.

“Queremos estar mais próximos dos nossos clientes. Queremos conhecer as suas reais necessidades. Queremos servi-los melhor. Por estes motivos entendemos que a expansão geográfica em centros nevrálgicos da vida dos cidadãos angolanos e a melhoria contínua do nosso atendimento e do conforto e modernidade das nossas agências são pilares fundamentais para que possamos atingir melhores resultados”, sublinha Luís Polanah, Director de Marketing e Comunicação da Nossa Seguros.

Recorde-se que no final de 2018 estavam a funcionar em Angola 27 seguradoras, todas elas licenciadas pela ARSEG; que a taxa de penetração dos seguros em Angola é de apenas 1% do PIB; que a taxa de sinistralidade do sector é de 46%; e que a produção das seis maiores seguradoras angolanas representa 79% de todo o sector segurador em Angola.

A agência para além de funcionar durante a semana, está igualmente aberta aos sábados de manhã, entre as 8h00 e as 12h00.