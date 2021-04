Nossa Seguros cresce 25% e encaixa mais de 5 mil milhões Kz

No mesmo período, a margem de solvência atingiu 248%, valor acima do dobro requerido por lei, o que contribuiu para o reforço da robustez e solidez da companhia no mercado.

Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira, 20, onde foram apresentados os resultados, o CEO da companhia, Alexandre Carreira, frisou que graças ao forte crescimento das vendas, redução da taxa de sinistralidade e ao crescimento dos resultados dos investimentos financeiros o lucro líquido aumentou significativamente. Assim sendo, afirmou, o retorno sobre capitais próprios da empresa no final de 2020 situou-se nos 46%.

Por outro lado, conforme precisou, a margem de solvabilidade manteve-se num patamar bastante confortável, sendo que no final de 2020 representou 248% e o rácio de cobertura das provisões técnicas líquidas atingiu 232%.

“O alcance dos objectivos de 2020 reflectem a confiança dos nossos clientes, o suporte dos accionistas e parceiros de negócios, além da resiliência e espírito de missão de todos os colaboradores, a quem estamos profundamente gratos” referiu Alexandre Carreira.