NOS tomba em bolsa depois de renúncia de gestores implicados no Luanda Leaks

“A Nos informa que os senhores Dr. Jorge de Brito Pereira, Dr. Mário Filipe Moreira Leite da Silva e Dra. Paula Cristina Neves Oliveira apresentaram hoje ao Conselho Fiscal, as respectivas renúncias aos cargos de membros não executivos do Conselho de Administração desta sociedade“, lê-se na nota veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O chairman Jorge Brito Pereira e os administradores não executivos Mário Leite da Silva e Paula Oliveira, que representavam os interesses de Isabel dos Santos na NOS, anunciaram a sua saída depois de os seus nomes serem implicados no Luanda Leaks, a investigação jornalística que dá conta que a empresária angolana terá desviado mais de 100 milhões de dólares em fundos públicos da Sonangol para o Dubai, no âmbito. Mário Leite da Silva e Paula Oliveira foram constituídos arguidos em Angola, pela Procuradoria-Geral da República do país.

Ao apresentarem a sua renúncia, Brito Pereira, Leite da Silva e Paula Oliveira evitam ter de prestar explicações ao Comité de Ética e à Comissão de Governo Societário da empresa de telecomunicações, que já tinha convocado os três administradores não executivos segundo noticiou o “Jornal de Negócios” na quarta-feira.

Com a saída destes três gestores não executivo, os efeitos do Luanda Leaks na parceria que Isabel dos Santos tem com a Sonae poderão ser limitados. Contudo, o grupo Soane já emitiu um comunicado onde revela poder repensar a parceria com a Isabel dos Santos.

“Não excluímos o cenário em que a Sonae repensa a sua parceria com Isabel dos Santos na ZOPT, o que pode levar a algumas alterações na governação da empresa”, admite a Sonae numa nota veiculado pelo Caixabank/BPI.