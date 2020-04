Nigéria recusa ajuda internacional e prefere a de seus multimilionários

De acordo com o Ministério das Finanças da Nigéria, cerca de 30 mil milhões de nairas (60 milhões EUR) foram pagos pelos multimilionários nigerianos ao seu governo para ajudá-lo a combater a pandemia COVID-19.

O dinheiro foi usado para requisitar um estádio de futebol onde se constrói um hospital de quarentena em Lagos, a segunda capital mais populosa do País, que é também o mais populoso do continente. O referido hospital, poderá ser equipado com aparelhos de respiração de última geração (ventiladores).

A Nigéria é um dos raros países africanos, que recusou ajuda internacional. O país, portanto, mostra a voz, força e unidade exemplar para outros países africanos ainda dependentes da ajuda internacional.