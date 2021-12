Nigéria não regressa ao mercado dos eurobonds

A directora geral do Escritório da Gestão da Dívida (DMO), Patience Oniha garantiu que a Nigéria não retornará brevemente ao mercado do Eurobonds, noticiou o Mercados

Patience Oniha que falava durante uma sessão virtual interactiva oportunidades para investidores organizada recentemente em Lagos, fez saber que a dívida pública da Nigéria é baixa, mas é preciso pagar o serviço da dívida com a receita, o que significa que a receita é absolutamente a chave para sustentar a divida do País.

“O DMO apoia fortemente o aumento do nível de receita, se aumentarmos as receitas, o serviço da dívida será menor e a divida será sustentável que não será necessário tomar muito empréstimo”, reiterou.

Durante a sessão, a Directora da Gestão da Dívida afirmou que o país tinha 6,18 mil milhões USD para levantar para o orçamento de 2021, mas os consultores de transição aconselharam para fazer quatro mil milhões USD, que era quantia decente para emitir.

A chefe do DMO expressou entusiasmo com algumas das metas já alcançadas, acrescentando que o governo não tem sido estático com as suas reformas.