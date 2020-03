Nigéria garante que não tem planos para desvalorizar a moeda

De acordo com um comunicado divulgado pelo regulador financeiro da maior economia da África

subsaariana, "os fundamentos do mercado não justificam a desvalorização do naira nesta altura".

Na base da desvalorização desta moeda africana, que chegou a transaccionar nos 400 nairas por dólares no mercado paralelo, segundo a agência de informação financeira Bloomberg, está a incerteza relacionada com a propagação do novo coronavírus, que provoca a doença Covid-19, e a guerra pela supremacia do mercado petrolífero entre a Arábia Saudita e a Rússia, além de corretores do mercado que potenciaram a rápida desvalorização.

Os analistas do mercado contactados pela Bloomberg convergem na ideia de que a falta de confiança na "retórica política" do banco central agitou os mercados, que esperavam o pior do regulador.

"O mercado paralelo 'passou-se' porque as pessoas estavam em pânico à espera do pior por parte do banco central", comentou o economista-chefe da Stears Data em Lagos, Michael Famoroti, a capital financeira nigeriana.

"A linguagem do banco central é pura retórica política, porque o banco quer culpar os investidores e os corretores pela venda" do naira, explicou.

O banco central já avisou que, em conjunto com a Unidade de Inteligência Financeira da Nigéria, vai agir contra os agentes de mercado "sem escrúpulos" que tenham espalhado rumores sobre a depreciação.

"O peso total das nossas leis e regulamentos será arremessado contra eles, incluindo, mas não limitado a, serem acusados de sabotagem económica", lê-se no comunicado do banco.

A Nigéria é o maior produtor de petróleo da África subsaariana, exportando 90% do total de bens, e depende desta matéria prima para equilibrar as finanças públicas, que têm sofrido com a descida dos preços desde o verão de 2016.