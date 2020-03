Negócios em bolsa rendem mais 260 mil milhões Kz no I trimestre

As negociações no Mercado de Bolsa de Títulos de Tesouro, MBTT, geridos pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, renderam cerca de 270,6 mil milhões Kz desde o início do presente ano. Há cinco dias do final do trimestre os resultados já superam em 30% o transaccionado no primeiro trimestre do ano passado.

De acordo com o Dashboard da BODIVA, referente a quinta-feira (26 de março de 2020), Março lidera as negociações no trimestre com mais de 107,3 mil milhões Kz transaccionados, pouco menos da metade do montante já comercializados.

Relativamente aos negócios por ano de vencimento, os investidores apostaram forte nos títulos de curta duração tendo as maturidades a vencer no final do corrente ano dominado o leque de trocas. Foram realizados 454 negócios que culminaram na movimentação de 141,6 mil milhões Kz.

A nível de pricing, o preço médio das Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OTNR) foi de 83,5% do valor do cupão para a compra e de 93,2 para as vendas. Por seu turno a compra de Obrigações do Tesouro Indexadas (OT TX) teve como media os 98,2 % e as vendas na ordem de 103,7%.

Negociações em bolsa crescem 10% em 2019

De Janeiro a Dezembro de 2019 transações no montante de 874,1 mil milhões Kz, evidenciando um aumento de 10% face ao mesmo período de 2018, segundo cálculos do Mercado com base no relatório da instituição referente a Dezembro último.

Segundo o documento, as operações realizadas no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) contribuíram para o resultado global com 84%, ou seja, cerca de 733,7 mil milhões Kz, já as negociações ocorridas no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV), referente a compra e vendas de unidades de participações do fundo de investimento gerido pelo BFA Gestão de Activos, contribuíram com 16% (139,8 mil milhões Kz).

Neste período o Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP), também gerido pela BODIVA, contabilizou a transação de 344 milhões Kz referente a emissão de dividas corporativa por parte do Standard Bank Angola.

Do montante transaccionado no MBTT, os Bilhetes de Tesouro (BT) somaram cerca de 26.2 mil milhões Kz, isto é, apenas 4% do montante global neste mercado, o traduz um fraco interesse dos investidores neste produto. Já os Bilhetes de Tesouro (BT) foram responsáveis pelos demais 94%, ou seja, 707,5 mil milhões Kz.

Neste produto em particular, o interesse dos investidores centrou-se fortemente nos títulos indexados à moeda forte, o dólar, sendo estes responsáveis por 78% (551,2 mil milhões kz) dos BT comercializados ao longo de 2019. Esta aposta nos títulos indexados traduz a preocupação dos investidores com o hedging cambial e uma fraca confiança no ambiente macro-económico.

Importa salientar que as negociações nos MBTT privilegiam a plataforma multi lateral em detrimento do tradicional ambiente bilateral, o que evidencia uma evolução do quadro de negociações bem como da percepção dos investidores sobre o mercado.