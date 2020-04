Negócios dos Organismos de Investimento Colectivo em alta

A carteira de valores sob gestão dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC) fixou-se em 190,3 mil milhões Kz (equivalente 3,4 mil milhões USD) segundo o Monitor do Mercado de Valores Mobiliários de Janeiro e Fevereiro do corrente ano da Comissão de Mercados de Capitais, (CMC).

A composição da carteira obedece a um equilíbrio entre as tipologias de OIC, sendo os Fundos de Investimento Imobiliário responsável por 54,2 mil milhões Kz do valor global e os Fundos de Investimento Mobiliário por 68,1 mil milhões Kz ao passo que as Sociedades de Investimentos Imobiliários pelos demais 68,1 mil milhões Kz (capital fixo).

O valor em analise reflecte um aumento de 919,8 milhões kz face ao primeiro mês do presente ano. Este crescimento resulta do aumento na ordem dos 980 milhões Kz, verificado a nível dos Fundos de Investimento Mobiliário, não obstante a diminuição de cerca de 60 milhões Kz , registada nos Fundos de Investimento Imobiliário.

Os valores dos activos por tipo dos OIC, em Fevereiro rondaram os 208,9 mil milhões Kz (mais 1,2 mil milhões face a Janeiro), dos quais 130 mil milhões Kz em Activos Imobiliários, 8,5 mil milhões Kz em disponibilidades e 70,3 mil milhões Kz representam os títulos de Dívida Pública.

Contribuíram para esse resultado o aumento a nível dos Activos Imobiliários de 319,3 milhões Kz, em relação as Disponibilidades, o aumento é negativo de 814,1 mil milhões Kz, por causa dos investimentos feitos. Na Dívida Pública verificou-se uma evolução avaliada em 17,9 mil milhões Kz. OICs representam 25% dos participantes do Mercado de Valores Mobiliários (MVM).

O MVM conta com a participação de 88 entidades registadas na CMC, das quais 22 correspondem aos OIC (ver tabela).