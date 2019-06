Negócio em bolsa representa 53% do mercado primário da dívida titulada em Maio

O mercado secundário de dívida publica registou em Maio a transacção de cerca de 67,09 mil milhões Kz segundo dados da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA. Os títulos transaccionados representaram 53% do emitido no mercado primário.

Segundo dados disponibilizados pela Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD) à Comissão de Mercado de Capitais, durante o mês de Maio, colocou-se no mercado primário 126,59 mil milhões em Títulos do Tesouro.

Deste valor, 73,50 mil milhões Kz correspondem a Bilhetes do Tesouro (BT) , 51,49 mil milhões Kz a Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OTNR) e 1,60 mil milhões Kz a Obrigações do Tesouro Indexas à Taxa de Câmbio.

Adicionalmente, foram também emitidas 58 milhões USD em OT em Moeda Externa.

No mercado secundário de dívida pública sob gestão da BODIVA, registou-se uma diminuição de 14,94% no volume de transacções relativamente ao mês anterior, totalizando AOA 67,09 mil milhões. Deste valor, AOA 7,77 mil milhões correspondem aos registos efectuados no Mercado Bilateral e AOA 59,33 mil milhões correspondem às transacções no Mercado Multilateral.

Saiba mais na edição nº211 do Jornal Mercado, já nas bancas.