Negociar com a Europa é fácil, diz Trump

“Temos as cartas a nosso favor porque tudo o que temos de fazer é taxar os carros e eles dão-nos tudo o que quisermos. Mandam-nos milhões de Mercedes. Milhões de BMWs”, prometeu.

As declarações chegam depois de Washington assinar um acordo com Bruxelas para que os produtores norte-americanos possam vender na Europa “a melhor carne de vaca do mundo”, de acordo com Trump. Com a concretização deste acordo, os produtores norte-americanos poderão vender anualmente na Europa até 35 mil toneladas de carne de vitela durante um período de sete anos, o que pode trazer cerca de 420 milhões de dólares para os cofres americanos.

Agora, o presidente mostra novamente intenções de aplicar taxas sobre os veículos. No início do ano, Trump tinha prometido impor tarifas sobre os carros e peças de automóveis vindas da UE e do Japão mas decidiu adiar o imposto por 180 dias em meados de maio.

Recessão económica

Donald Trump assegurou que a economia norte-americana está “muito longe de uma recessão”, apesar de vários economistas preverem uma desaceleração na economia do país dentro de 12 a 18 meses. A discussão sobre uma recessão na maior economia mundial, que vive actualmente o seu mais longo período de crescimento e tem a mais baixa taxa de desemprego em 50 anos, tem sido justificada nos últimos tempos com o comportamento dos mercados financeiros.

Donald Trump, que respondia aos jornalistas na Casa Branca, em Washington, defendeu que a palavra recessão era “inapropriada”. “Estamos muito longe de uma recessão”, disse o Presidente dos Estados Unidos, referindo que a sua administração está a analisar a possibilidade de efectuar uma nova redução nos impostos. “Uma redução dos encargos sociais está a ser pensada”, frisou.