Negociações quadruplicam na BODIVA e atingem novo recorde em Agosto

O montante transaccionado no mercado secundário de dívida de Angola fixou-se em 335, 81 mil milhões kz em Agosto último, de acordo com o relatório mensal da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA). Este montante representa um novo recorde, ultrapassando os 150 mil milhões kz registados em Julho de 2020.

As Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) e as Indexadas ao Dólar (OT-TX) foram os instrumentos mais transaccionados no período em análise. As OT-NR mantêm o maior peso representando 72,66%, tendo negociado cerca de 244 mil milhões Kz.

Já as OT-TX representaram 27,31% das transacções, tendo resultado em 91 mil milhões Kz, segundo os cálculos do Mercado.

No que se refere à distribuição do montante negociado por segmento de mercado, verificou-se uma inversão em relação aos meses anteriores. Neste período as negociações centralizaram-se no ambiente bilateral em detrimento do multilateral.

No Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV), por exemplo, foram transaccionados cerca de 186 mil milhões kz, ao passo que no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) movimentou-se 149 mil milhões kz.

Em declarações ao Mercado o chefe de Negociação da BODIVA, Raul Diniz, observou que este marco só foi possível graças à participação activa dos Membros da BODIVA, com destaque para o Banco de Fomento de Angola (BFA), Banco de Poupança e Crédito (BPC), Standard Bank Angola (SBA), Banco Angolano de Investimento (BAI), e o membro associado BNA representando estes uma contribuição agregada de 94,51%, do montante total negociado.

Questionado pelo Mercado, o director de Gabinete de Estudo da CMC Jhony Soki aponta como um dos factores principais e influenciadores deste volume alcançado, a estratégia de gestão de passivos da dívida pública pelo Estado angolano que tem como gestor da dívida a UGD.

Esta estratégia, segundo Jhony Soki, consiste na substituição das OT-TX bem como as OT-NR vincendas nos próximos dois anos por OTNR com maturidades mais longas, com o objectivo de reduzir o risco e aprimorar o perfil de vencimento da dívida pública titulada do País.

Por sua vez, Raul Diniz considera que esta operação deverá permitir, por um lado, reduzir a exposição do Estado a instrumentos com indexação cambial ao mesmo tempo que permite aos investidores acesso a instrumentos com maturidades e previsibilidade de receitas alinhadas à sua estratégia de investimentos.

De acordo com o director de Gabinete de Estudo da CMC, a intervenção da UGD foi de 230,82 mil milhões kz, representando cerca de 68,7% do volume negociado no mês de Agosto. O restante volume - 104,99 mil milhões Kz (cerca de 30%) - foi compra do Standard Bank Angola para a carteira própria.

No que diz respeito à participação dos membros em negociação verifica-se, no período em análise que dos 23 agentes intermediários registados na BODIVA, apenas 17 contribuíram para o montante negociado com destaque para o membro associado BNA. O regulador, os agentes do BFA e BPC ocupam os três primeiros lugares, cujas acções representam 75% do mercado.

Assim sendo, o membro associado BNA assume a liderança do mercado com um montante negociado de 230 mil milhões Kz, com uma quota de 35%. O agente BFA situa-se na segunda posição, com um montante negociado de 179 mil milhões Kz, que corresponde a uma quota de 27%.

O BPC situa-se na terceira posição com uma quota de 11,64% e um montante negociado de 75 mil milhões Kz.

No global, os agentes de intermediação registados na BODIVA transaccionaram cerca de 649 mil milhões kz, o que reflecte a um crescimento exponencial de 365% face a Junho, cujo montante foi de 138 mil milhões Kz.

Por outro lado, a Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) verificou um crescimento de 77% com as contas individualizadas a fixarem na 1221 face aos 1269 de Junho. No final do período em análise encontravam-se na CEVAMA um total de 38 530 contas activas.

Especialistas reconhecem capacidade e dinamismo da bolsa

O director de Gabinete de Estudo da CMC, Jhony Soki, diz que o facto é sinal de uma bolsa mais dinâmica e investidores hoje cada vez mais conhecedores do mercado regulamentado, a BODIVA conta actualmente com uma plataforma de negociação moderna e com todos os segmentos funcionais no sentido de permitir maior oferta de instrumentos diversificados no mercado. Com esta tendência, poderemos ter em 2022 um volume superior a 1 bilião Kz tal como ocorreu em 2020.

Para Raul Diniz, o montante negociado nos Mercados BODIVA reflecte a identificação das oportunidades existentes por parte dos agentes económicos que neles transaccionam. No mês de Agosto, salientamos também o registo das primeiras operações de swap de títulos de dívida pública. Estas operações configuram fundamentalmente a troca de obrigações do tesouro indexadas por obrigações do tesouro não reajustáveis.