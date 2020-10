Negociações no MBTT registam crescimento de 37% no terceiro trimestre

O montante transacionado no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro sob gestão da BODIVA, no terceiro trimestre registou uma variação de 37% face ao período homologo, apurou o Jornal Mercado com base no relatório da referida instituição.

Segundo o relatório da BODIVA, durante o terceiro trimestre foram movimentados 283,7mil milhões Kz em negócios, dos quais 178,5 mil milhões em obrigações do Tesouro indexadas ao dólar (OT-TX),104,9 mil milhões Kz emObrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR), em Unidades de Participação 1,1 milhões Kz.

No terceiro trimestre foram negociados 283,7 mil milhões Kz, dos quais 63% correspondem às transacções de Obrigações de Tesouro Indexadas ao dólar norte americano (OT-TX) enquanto que 37% correspondem à Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR).

De acordo com o documento, os negócios realizados por ano de vencimento e em comparação com o período homologo, confirmam a tendência para à concentração do montante negociado em títulos com maturidade mais curta com realce para 2020, 2021 e 2024 revelando falta de confiança no mercado por parte dos investidores.

Para o mês de Agosto tal como o montante negociado, o número de negócios encontra-se também concentrado nas maturidades mais curtas com realce para o ano 2021.Verificou-se que os negócios realizados nas maturidades de 2020,2021,2024 respetivamente representaram 17%,37%19%,21%, totalizando cerca de 90% dos negócios realizados.

O mesmo se pode dizer de Julho, onde o montante negociado e o número de negócios concentrou-se nas maturidades mais curtas para o ano 2021.Verificou-se que os negócios realizados nas maturidades de 2020, 2021, 2022 respetivamente representaram 29%, 26%, 26%, 16%, totalizando cerca de 97% dos negócios realizados naquele mês.

O mês de Setembro não foi incólume a esta realidade onde verificou-se que os negócios realizados nas maturidades de 2020,2021,2022 respetivamente representaram 33%,22%17%,0%, totalizando cerca de 72% dos negócios realizados no referido mês.

Ainda no terceiro trimestre, as obrigações registaram 1 373,31 negócios representando um acréscimo de 79% se comparado com o período homologo.

Constata-se assim que os investidores privilegiaram a negociação de instrumentos que assegurem o hedging contra a desvalorização da moeda nacional.

Quanto ao desempenho dos membros nas negociações dos 24 membros BODIVA, apenas 21 contribuíram para o montante negociado, o BFA ocupou o primeiro lugar com 51%, o BMA no segundo lugar com 26%, o SBA com 20%.

O mesmo não se pode dizer do BAI e o BPC que estiveram na quarta e posições durante o terceiro trimestre.

No período em análise, foram abertas 1 843 contas de registo individualizado, totalizando 14 538 contas abertas; representando um aumento de 40% se comparado com o período homologo.