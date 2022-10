Negociações na BODIVA crescem 197% no terceiro trimestre

O montante transaccionado no Mercado de Dívida Pública (MSDP), no terceiro trimestre de 2022, cifrou-se em 600 mil milhões de Kwanzas, o que reflecte um crescimento de 197%, face ao período homólogo, apurou o Mercado no relatório mensal da BODIVA.

No terceiro trimestre de 2021, a transacção no MSDP, segundo a informação da BODIVA, foi quantificada em 202 milhões KZ.

Da quantia transaccionada no período referente a 2022, as Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis (OT-NR) representaram 75% do total (415 mil milhões kz), enquanto as Obrigações Indexadas (OT-TX) 25% (138 mil milhões kz). Os indicadores demonstram a predominância do primeiro instrumento financeiro em relação ao segundo.

Ainda em Setembro, o volume transaccionado reduziu para 183 mil milhões Kz, se comparado a Agosto, no qual foram movimentados pelo menos 335 mil milhões Kz, ultrapassando o último recorde de negociação registado em Julho de 2020 (150 mil milhões Kz). Em Julho deste ano, o registo foi de 81 mil milhões Kz.

Durante este período foram abertas 4961 contas de registo individualizado, o que representa um crescimento de 205%. Em Setembro houve mais 2 474 registos.

Actualmente, o sistema de custódia contém um total de 42 246 contas activas. Engloba as contas de carteira própria dos membros; contas de emitente; contas de regularização e contas de registo individualizado.

Segundo o Dashboard dos Mercados BODIVA, os negócios realizados por ano de vencimento (em comparação com o período homólogo) confirmam a tendência para a concentração do montante negociado em títulos com maturidade mais curta, especialmente para 2022 e 2023 e 2024, revelando falta de confiança no mercado por parte dos investidores.

Relativamente ao desempenho dos membros nas negociações, verifica-se que dos membros BODIVA, 22 contribuíram para o montante negociado. Particular realce para o membro associado BNA, assim como os membros de liquidação e negociação BFA e BAI cuja quota do mercado representa 67%.

O membro associado BNA obteve uma quota de 31%, transaccionando pelo menos 348 mil milhões Kz.

No global, os agentes de intermediação registados na BODIVA transaccionaram perto de 1,1 biliões kz, o que representa um crescimento, face ao período homólogo cujo montante foi de 306 mil milhões Kz.