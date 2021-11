Negociações na BODIVA caem 47% em Outubro

As negociações na Bolsa de Dívida e Valores de Angola em Outubro caíram para 38,87 mil milhões Kz, um decréscimo de 47% face a Setembro onde foram transaccionados 73,80 mil milhões Kz, segundo cálculos do Mercado com base o relatório da BODIVA.

O mês em causa apresenta o registo mais baixo nas negociações em 2021. Em relação ao período homólogo, as negociações registaram um decréscimo de 66%.

Foram realizados 475 negócios no período em observação, contudo, de Janeiro a Outubro foram realizados 3713 negócios com uma média de 371 negócios por mês.

No que diz respeito a negócios por tipologia, as Obrigações de Tesouro Não Reajustáveis (OTNR) foram as mais transaccionadas, o que representa 81%, enquanto as Obrigações Indexadas ao dólar norte-americano (OT-TX) representam 18%.

Bancos lideram as negociações

Dos 19 bancos que negoceiam na BODIVA, o BFA, BAI e o Banco Millenium Atlântico ocupam os três primeiros lugares cujas quotas de mercado representam 81% do montante negociado, dos quais 54,72%, 12,01% e 14,42% respectivamente.

O Banco Fomento Angola (BFA) liderou o mercado com um montante negociado de 27,69 mil milhões Kz, seguido pelo Banco Angolano de Investimento (BAI) e pelo Banco Millenium Atlântico com 7,29 e 6,07 mil milhões kz.

Das instituições financeiras não bancárias registadas na Bolsa de Dívida e Valores de Angola apenas a LWEI MANSAMUSA BROKERS transaccionou, com uma quota de 0,018%.

No mês em análise os agentes de intermediação transaccionaram 50,60 mil milhões Kz, o que representa uma variação negativa de 51,52% face ao mês anterior. No global as instituições financeiras bancárias e não bancárias movimentaram 1,1 biliões Kz.

Relativamente a negócios realizados por ano de vencimento, há uma forte concentração em títulos de curto prazo 2022 que representam 297,17 mil milhões Kz com um volume de negócios de 2105.

No período em análise a Central de Valores de Mobiliários (CEVAMA) verificou a abertura de 1017 contas individualizadas registadas um aumento de 85% face o mês anterior. No total foram abertas na CEVAMA 22679 contas individualizadas.

Liquidação das operações

Em Outubro foram liquidados 143 negócios, perfazendo 144,64 mil milhões Kz. Dos quais 12,09 mil milhões são referentes a liquidação dos negócios interbancários e 132,56 mil milhões Kz correspondem à distribuição de rendimento.

Relativamente à distribuição por cupão, foram distribuídos 43,45 mil milhões Kz o que corresponde um aumento de 16% face a Setembro. Em termos de valores resgatados o montante foi de 89,11 mil milhões kz.

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) transaccionou, de Janeiro de 2015 a Setembro de 2021, um volume de negociação que totalizou 4,62 biliões de kz, de acordo com a subdirectora do Departamento de Mercado da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), Juceline Paquete.