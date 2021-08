Negociações na BODIVA aumentam em 55% no segundo trimestre

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, durante no segundo trimestre movimentou um total de 345,05 mil milhões Kz equivalente a 537,6 mil USD em negociação, o que representa um aumento 1,78% face ao período homólogo, segundo o relatório da BODIVA.

No período em analise foram realizados 1525 negócios nos mercados regulamentados sob gestão da BODIVA, uma variação positiva de 9,95% face ao período homólogo com uma média mensal de 508 negócios.

O volume de negociação mensal na bolsa de dívida e valores de Angola, em média foi de 115,01 mil milhões Kz, com mínimo de 92,25 mil milhões Kz em Maio.

Do total de negócios 1194 foram negócios interbancários, isto é, 39,15%. Junho foi o mês em que se registou mais negócios interbancários, com um total 490, seguido pelo mês de Maio com 382 pelo que o mês de Abril registou 322 negócios interbancários.

As obrigações do tesouro indexadas ao dólar norte-americano (OT-TX), representaram cerca de 46,30%.

As obrigações de tesouro não reajustáveis (OT-NR), representaram cerca de 53,26%, enquanto as obrigações indexadas aos bilhetes de tesouro (OT-BT) e as unidades de participação e os Bilhetes de Tesouro representaram apenas 0,43%, 0,01% e 0,003%, respectivamente.

Os títulos transaccionados em mercado secundário representaram, em média, cerca de 1% do stock de dívida pública titulada.

Em termos de aberturas de conta foram abertas 3 204 contas de registo individualizado, totalizando 20 066 contas abertas.

O montante sob custódia da BODIVA atingiu a cifra de 5,52 mil milhões Kz, um aumento de 24% relativamente ao trimestre homologo.

Foram liquidados 1 525 negócios, correspondente 353 mil milhões Kz. No portal de investidor 496 negócios pagos perfazendo 646 mil milhões kz.

No final foram processados 198 eventos de distribuição de rendimentos nomeadamente, 161 pagamentos de cupão e 37 resgates, perfazendo um montante financeiro de 259 mil milhões kz.