Negociações em bolsa crescem 10% em 2019 e BT indexados dominam

A Bolsa de Divida e Valores de Angola (BODIVA) registou, no ano passado, transacções no montante de 874,1 mil milhões Kz, um aumento de 10% face a 2018, indicam cálculos do Mercado com base no relatório da instituição referente a Dezembro último. Segundo o documento, as operações realizadas no Mercado de Bolsa de Títulos do Tesouro (MBTT) contribuíram para o resultado global com 84%, ou seja, cerca de 733,7 mil milhões Kz. Já as negociações ocorridas no Mercado de Registo de Operações sobre Valores Mobiliários (MROV), referente à compra e venda de unidades de participações do fundo de investimento gerido pelo BFA Gestão de Activos, contribuíram com 16% (139,8 mil milhões Kz). Neste período o Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas (MBOP), também gerido pela BODIVA, movimentou 344 milhões Kz, referente à emissão de dívida corporativa do Standard Bank Angola - a única até ao momento.

Obrigações indexadas voltam a dominar

Do montante transacionado no MBTT, as Obrigações do Tesouro (OT) somaram cerca de 26,2 mil milhões Kz, isto é, apenas 4% do montante global neste mercado, o que traduz um fraco interesse dos investidores neste produto. Já os Bilhetes do Tesouro (BT), foram responsáveis pelos demais 94%, ou seja, 707,5 mil milhões Kz. Neste produto, o interesse dos investidores centrou-se fortemente nos títulos indexados à moeda ‘forte’, o dólar norte-americano, responsáveis por 78% (551,2 mil milhões Kz) dos BT comercializados ao longo de 2019. Esta aposta nos títulos indexados traduz a preocupação dos investidores com o hedging cambial e uma fraca confiança no ambiente macroeconómico. Importa salientar que as negociações nos MBTT privilegiam a plataforma multilateral em detrimento do tradicional ambiente bilateral, o que evidencia uma evolução do quadro de negociações, bem como da percepção dos investidores sobre o mercado.

No que diz respeito ao desempenho dos membros BODIVA, à semelhança dos anos anteriores, o agente de intermediação BFA foi novamente o mais activo, tendo efectuado operações de compra e venda, no período em analise, orçadas em 565,7 mil milhões Kz. O BAI foi o segundo maior negociador, com cerca de 349,3 mil milhões Kz movimentados, seguido pelo Banco Millennium Angola (BMA), com 280,1 mil milhões.